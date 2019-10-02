شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار النيوزيلندي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 24 من آب/أغسطس من عام 2015 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية جون ويليامز في كاليفورنيا.

في تمام الساعة 02:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 0.6248، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6245، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6254، بينما حقق الأدنى له عند 0.6238.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 140 ألف وظيفة مضافة مقابل 190 ألف وظيفة مضافة في آب/أغسطس الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مناقشة معتدلة في المائدة المستديرة لجامعة كاليفورنيا - سان دييغو للاقتصاد، بخلاف ذلك تتطلع الأسواق لإلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الجمعة الملاحظات الافتتاحية في حدث الفيدرالي يستمع والذي يستضيفه الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون.