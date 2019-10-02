شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض..و"داو جونز" يسجل أكبر خسائر يومية في 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم متأثرة بصدور بيانات حكومية ضعيفة أثارت المخاوف من ركود وشيك في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي سجل 47.8 نقطة خلال سبتمبر/أيلول، وهو المستوى الأدنى منذ يونيو/حزيران عام 2009.



ونشر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تصريحات في هذا الصدد حيث اتهم الاحتياطي الاتحادي بالتسبب في قوة الدولار وإضعاف القطاع الصناعي.



ووصف "ترامب" مجددا رئيس البنك المركزي "جيروم باول" بأنه أحد ألد أعداء الولايات المتحدة وأنه وفريقه لا يعرفون ما يصنعون.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.8% وأغلق عند 53.62 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.8 دولار وأقل سعر عند 53.2 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.6% مغلقا عند 58.89 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.1 دولار وأقل سعر عند 58.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 1.3% (ما يعادل 343 نقطة) إلى 26573 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27046 نقطة وأقل مستوى عند 26562 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 7908 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 8062 نقطة وأقل مستوى عند 7906 نقاط.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 2940 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2992 نقطة وأقل مستوى عند 2938 نقطة.