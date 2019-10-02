شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تفشل في اختراق حاجز 180 دولار وتفقد نصف مكاسب الأمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الإثيريوم خلال تعاملات الثلاثاء وفقدت نصف ما حققته من مكاسب يوم الإثنين حيث فشلت في تلقي دعم عند الحاجز 180 دولار.



وبدأت التداولات على الإثيريوم بنبرة إيجابية يوم الثلاثاء، لكنها تعرضت هي وغيرها من العملات الرقمية لمبيعات من المستثمرين في الوقت الذي قلصت فيه "بتكوين" مكاسبها.



كانت "البتكوين" يتم التداول عليها قرب 8500 دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا بحوالي 400 دولار في اليومين الماضيين.

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في غضون ذلك، لامست "إثيريوم" مستوى 180 دولارا منخفضة بشكل حاد من مستوى 220 دولارا الذي سجلته الأسبوع الماضي.



ولا تزال التحذيرات بشأن العملة الرقمية "ليبرا" التي تنوي "فيسبوك" طرحها عام 2020 قائمة، وذلك في الوقت الذي تهدد فيه دول كألمانيا وفرنسا بحظرها وعدم تداولها.



وحذر مصرفيون أمريكيون أيضا من أن "ليبرا" يمكنها أن تشكل خطورة على النظام المالي العالمي نظرا لكونها تستهدف إنشاء نظام ظل مصرفي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت إثيريوم بحلول الساعة 23:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 177 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 186.1 دولار وأقل سعر عند 173.8 دولار.