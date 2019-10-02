شكرا لقرائتكم خبر عن "يو بي إس" للشحن تحصل على موافقة السلطات الأمريكية لتشغيل أسطول من "الدرون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فازت "يونايتد بارسيل سيرفيس" االمعروفة اختصاراً بـ"يو بي إس" الأمريكية لخدمات الشحن وتسليم البريد على موافقة السلطات المعنية في الولايات المتحدة لتشغيل أسطول من الطائرات الآلية "الدرون".



وسوف تتيح هذه الموافقة توسيع أنشطة "يو بي إس" في توصيل البريد والطرود والأدوية في الولايات المتحدة.



ورغم الموافقة، إلا أن هناك عقبات أخرى امام "يو بي إس" وغيرها من شركات الشحن والبريد وخدمات التوصيل تتعلق باختبار الدرون أو تشغيلها وتسببها في مخاطر تلصص أو انتهاك خصوصية.

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وذكرت "يو بي إس" أن مشروعها لتشغيل أسطول درون الشحن والتوصيل حصل على التراخيص اللازمة من قبل إدارة الطيران الاتحادي في أمريكا.



وتحاول شركات أخرى مثل "فيديكس كورب" المنافسة وايضاً "أمازون دوت كوم" الحصول على تراخيص اختبار وتشغيل الطائرات الآلية في خدمات التوصيل بالولايات المتحدة.



ورغم التراخيص التي حصلت عليها "يو بس إس"، إلا أن هناك عراقيل تتمثل تحديد مسارات الطيران من جانب الجهات المعنية والحصول على إذن قبل كل خدمة وعدم تشغيل أكثر من "درون" في نفس الوقت لتفادي الزحام الجوي.