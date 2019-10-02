شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" ينخفض بعد الإعلان عن جولة جديدة من تسريح العمالة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "جنرال موتورز" خلال تعاملات اليوم في أعقاب إعلان الشركة عن تسريح المزيد من العمالة هذه المرة في مصنعها بالمكسيك المختص بإنتاج سيارات "شيفروليه سيلفرادو" و"جي إم سي سييرا 1500".



وذكرت الشركة أن تسريح ما يقرب من ستة آلاف عامل من المصنع يعد قرارا مؤقتا وجاء نتيجة استمرار إضراب العمالة في مصانع الشركة بالولايات المتحدة الذي دخل يومه السادس عشر.

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وتم تعليق عمل الستة آلاف عامل في مصنع "سيلاو" بالمكسيك التابع لـ"جنرال موتورز" مما يزيد عدد العمالة التي تسريحها أو تعليقها مؤقتا من جانب الشركة في أمريكا الشمالية إلى عشرة آلاف عامل.



كانت "جنرال موتورز" قد أعلنت الأسبوع الماضي الاستغناء مؤقتا عن 450 عامل في إحدى منشآت "سيلاو" بالمكسيك المختصة بصناعة المحركات، ويضاف ذلك إلى تسريح 3200 عامل في كندا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "جنرال موتورز" بنسبة 3.6% إلى 36.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 37.4 دولار وأقل سعر عند 36.04 دولار.