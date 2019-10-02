شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع أعلى 17 دولاراً للاوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم معوضة بعض خسائر الأمس كما عاودت الإغلاق أعلى مستوى 17 دولارا للاوقية الذي أغلقت ادناه يوم الإثنين للمرة الأولى منذ أغسطس/آب.



هذا، وقد تلقت الفضة دعما اليوم من إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة نتيجة القلق من وقوع الاقتصاد الأمريكي تحت براثن الركود بعد بيانات أظهرت انخفاض مؤشر نشاط الصناعات التحويلية في سبتمبر/أيلول إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ مايو/أيار 2017 بينما سجل أقل سعر عند 99.08 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.8% إلى 17.302 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.375 دولار وأقل سعر عند 16.94 دولار، وذلك بعد تسجيل خسائر أمس بنسبة 3.7%.