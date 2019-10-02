كل ما تريد معرفته عن تدشين خط ملاحى جديد لخدمة الصادرات لأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام انطلاق أولى رحلات الخط الملاحي بين ميناءي العين السخنة ومومباسا في كينيا 14 أكتوبر الجارى ، وذلك ضمن مشروع "جسور" الذي تتبناه الوزارة لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية. ١-انطلاق أولى رحلات الخط الملاحي "السخنة – مومباسا" 14 أكتوبر الجارى ٢-تم التعاقد مع خط ملاحي عالمي لتوفير خدمة منتظمة بأسعار شحن مخفضة. ٣-ستكتمل خدمات الجسر في الربع الثاني من 2020.. وإدارته من خلال شركة عالمية. Advertisements ٤-جاري تأسيس شركة للتسويق والوساطة بالتعاون مع بنوك محلية ومستثمرين. ٥-مشروع "جسور" يستهدف توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمتعاملين في مجالات الصناعة والتجارة الخارجية مع دول شرق أفريقيا "كمرحلة أولى". ٦- سيتم توفير خدمة التأمين على البضائع من خلال الشركة القابضة للتأمين. ٧- يوفر المشروع خدمة النقل البري للبضائع من وإلى المصنع. ٨-تم التعاقد على مساحات تخزينية محددة مع أحد الخطوط الملاحية العالمية لتوفير خدمة منتظمة بأسعار شحن مخفضة.

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