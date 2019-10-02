شكرا لقرائتكم خبر عن "مواد البناء " تكشف أسباب تراجع أسعار الحديد فى السوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن تراجع أسعار الحديد محليا جاء بفضل السياسات الاقتصادية التى انتهاجتها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية ، ما تسبب في زيادة الناتج المحلي ومنع السياسات الاحتكارية، إضافة إلى انخفاض سعر الدولار لأكثر من 1.5 جنيها.

وقال أحمد الزينى ، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ، لـ " الخليج 365 " أن أسعار البيلت شهدت انخفاضا فى السوق العالمي حيث انها شهدت انخفاضا اكثر من 60 دولار في الطن إضافة إلى تراجع أسعار صرف العملات وهو ما أدى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج لأكثر من 1000 جنيه فى الطن، مشيرا إلى أن بعض المصانع خفضت اسعار الحديد لديها لأكثر من 600 جنيها في الطن ، مشيرا الى أن التنافس بين المصانع ساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء المحلي من الحديد الصلب وخفض الأسعار .