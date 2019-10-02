شكرا لقرائتكم خبر عن "جلوبال بترول" : 1.09 دولار متوسط سعر لتر البنزين عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ متوسط سعر البنزين عالميا 1.09 دولار للتر وذلك وفقا لأسعار البنزين منتصف شهر سبتمبر 2019، وتوجد فروق ملحوظة ما بين الدول، فتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة.

وتعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب فمثلا يشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين وذلك وفقا لموقع جلوبال بترول.

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