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شكرا لقرائتكم خبر عن "ساسكو" و"الدريس" تعلنان عن زيادة هامش الربح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت كل من الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عن استلامهما، اليوم الثلاثاء، إخطاراً من اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود، إحدى لجان مجلس الغرف السعودية.
وأشارت الشركتان، في بيانين منفصلين لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الإخطار تضمن موافقة وزارة الطاقة على زيادة هامش الربح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة للشركات الحاصلة على شهادة تأهيل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ليصبح هامش الربح الجديد (15 هللة للبنزين بدلاً عن 9 هللات للتر و5 هللات للديزل بدلاً عن 3.5 هللة للتر)، مؤكدةً على عدم تأثر أسعار بيع التجزئة في المحطات على المستهلك النهائي.
وأوضحت الشركتان أن الأثر المالي المترتب على تعديل هامش ربح المشتقات النفطية سوف ينعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركة ابتداءً من تاريخ التطبيق.
وأوضحت وزارة الطاقة في خطابها إلى مجلس الغرف السعودية بأن شركة أرامكو ستقوم بتطبيق هامش الربح الجديد لمحطات الوقود ومراكز الخدمة الملتزمة باشتراطات التأهيل الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتجدر الإشارة إلى أن ساسكو حققت صافي أرباح بلغ 5.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 14 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 17.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 21.6%.
هذا وحققت الدريس صافي أرباح بلغ 17.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 47.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 37.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.
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