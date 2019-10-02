شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق دراية ريت يُقرر توزيع أرباح بقيمة 20.060 مليون ريال عن الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دراية المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريتعن فترة الاستحقاق للربع الثالث من 2019 بقيمة 20.060 مليون ريال سعودي.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 107.507 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.187 ريال لكل وحدة ونسبتها إلى سعر الطرح الأولي للوحدة هي 1.87%. فيما تبلغ نسبتها إلى صافي قيمة الأصول بتاريخ 30 يونيو 2019 نحو 1.91%.

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وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية عند نهاية يوم تداول 15 أكتوبر الجاري لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم دفع التوزيعات بتاريخ 31 أكتوبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح عن الربع الأول من 2019 بقيمة 20.060 مليون ريال، بالإضافة إلى توزيع أرباح بقيمة 107.507 مليون ريال عن الربع الثاني من العام الجاري.

وكان الصندوق قد حقق صافي ربح خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 25.3 مليون ريال.