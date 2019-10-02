شكرا لقرائتكم خبر عن "أسواق المزرعة" تُجدد اتفاقية تسهيلات بقيمة 105.5 مليون ريال مع "الأهلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك الأهلي التجاري، بقيمة 105.526 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن مدة التمويل تمتد من 3 سبتمبر الماضي إلى 31 مارس 2020.

وتستهدف الشركة من التجديد تمويل متطلبات رأس المال العامل وافتتاح فروع جديدة، علماً بأنه تم الحصول على تجديد التمويل مُقابل سند لأمر مقدم من الشركة.

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يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 11.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع إيرادات الربع الحالي من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1.6 مليون ريال.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 51.3%.