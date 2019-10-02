شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" تحصل على موافقة الجهات المختصة لدمج شركتيها التابعتين "صدف" و"بتروكيميا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن حصولها على موافقة الجهات المختصة لدمج الشركة السعودية للبتروكيماويات "صدف" بكامل ما لها من موجودات وحقوق وما عليها من خصوم والتزامات في الشركة العربية للبتروكيماويات "بتروكيميا"، بصفتهما شركتان تابعتان ومملوكتان بالكامل لــ "سابك".

وافادت سابك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن هذا الإندماج يتماشى مع خطة سابك الإستراتيجية لرفع مستوى التنافسية وكفاءة الأداء لأعمالها التشغيلية.

هذا ومن غير المتوقع أن يكون للاندماج أثر جوهري مباشر على المركز المالي لــ "سابك"، ولكن من شأنه تحسين القدرة التنافسية من حيث التكلفة على المدى الطويل.

وسبق أن أعلنت "سابك"، في مارس الماضي، عن عزمها دمج الشركة السعودية للبتروكيماويات "صدف" في الشركة العربية للبتروكيماويات "بتروكيميا" بصفتهما شركتان تابعتان ومملوكتان بالكامل لـ"سابك".

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ويعد هذا الاندماج جزءا من خطة "سابك" الاستراتيجية لرفع مستوى التنافسية وكفاءة الأداء لأعمالها التشغيلية.

وتهدف "سابك" من خلال الاندماج إلى إيجاد كيان واحد أكثر فعالية والاستفادة المثلى من أصولهما وتعظيم القيمة التي يتم تحقيقها من تكامل أمثل بين منتجات الشركتين. وسيؤدي ذلك أيضا لرفع أداء العمليات التشغيلية والصيانة وتنفيذ المشاريع.

ويُذكر أن أرباح "سابك" تراجعت بنسبة 68.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، لتأتي بذلك أسوأ من متوسط توقعات المحللين والذي كان يشير إلى تراجعها بحدود 50%.

وعزت الشركة تراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.2 مليار ريال في النصف المقابل من 2018.