شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "جلفار" توافق على استخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني لإطفاء الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" استخدام كامل الاحتياطي الاختياري وجزء من الاحتياطي القانوني للشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق أبوظبي المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الاحتياطي الاختياري يبلغ 184.8 مليون درهم، فيما يبلغ الإحتياطي القانوني 376.9 مليون درهم.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أن الهدف من استخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني هو إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 561.7 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2018.

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وسبق أن وافقت الجمعية العمومية للشركة، في يوليو الماضي، على استخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني لإطفاء خسائر الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 96.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 30 مليون درهم خلال الربع المُقابل من 2018.

كذلك حققت الشركة صافي خسائر بلغ 187.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 48.4 مليون درهم خلال النصف المُقابل من 2018.