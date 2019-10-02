شكرا لقرائتكم خبر عن "السريع" تتوصل لاتفاق خصم مديونية بنسبة 50% من الرصيد القائم والمستحق لشركة الحكمة الدولية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن توصلها لاتفاق عن خصم مديوينة قائمة مع طرف ذو علاقة، شركة الحكمة الدولية للتطويرالعقاري، بمبلغ 14.3 مليون ريال.

وقالت السريع، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن خصم المديونية يُمثل 50% من الرصيد القائم والمستحق لشركة الحكمة الدولية، فى 30 سبتمبر الماضي، من ايجارات مستحقة متراكمة عن مواقع لمستودعات ومعارض، وذلك دعماً منها للمجموعة بناءاً على تعاملاتهم لسنوات سابقة.

وبحسب البيان، تمثل القيمة الدفترية للرصيد محل الاتفاقية 28.5 مليون ريال، علماً بأن لا يوجد أي شروط للاتفاقية ،والتي تمت بين طرفيها وهما شركة مجموعة السريع وشركة الحكمة الدولية.

ويرجع سبب الاتفاقية لدعم للمجموعة من قبل شركة الحكمة الدولية للتطويرالعقاري وذلك لتعاملاتهم منذ سنوات سابقة، علماً بأنه يوجد اثرمالي ايجابي غير متكرر على نتائج الشركة فى تاريخه.

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وتجدر الإشارة إلى أن عمومية الشركة أقرت، في أغسطس الماضي، بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 225 مليون ريال إلى 65.5 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 70.89%.

وقالت الشركة، إن السبب في تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة، التي بلغت كما في 30 يونيو 2019 نحو 159.8 مليون ريال، بما نسبته 71% من رأس مال الشركة البالغ 225 مليون ريال.

وبناءً عليه تراجعت خسائر الشركة المتراكمة إلى 11.43% من رأس المال، خلال سبتمبر الجاري، لتبلغ 7.487 مليون ريال.

وكشفت النتائج المالية لمجموعة السريع، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، وأشارت الشركة، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 49 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 921 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.