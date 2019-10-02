شكرا لقرائتكم خبر عن "سدكو ريت" يقرر توزيع أرباح بقيمة 9.9 مليون ريال عن الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 1 يوليو 2019 الى 30 سبتمبر 2019 بقيمة 9.9 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن التوزيعات ستكون على أساس 60 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.165 ريال سعودي لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.65% أي ما يعادل 6.60% على أساس سنوي.

هذا وتبلغ نسبة التوزيع 1.67% من صافي قيمة الأصول كما في يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019.

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وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

وكانت سدكو كابيتال قد أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة الربع الأول من العام 2019 بقيمة 9.9 مليون ريال، بالإضافة إلى أرباح نقدية مُوزعة عن الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 9.9 مليون ريال.

وجدير بالذكر أن الصندوق حقق صافي أرباح بلغ 9.9 مليون ريال في النصف الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.