شكرا لقرائتكم خبر عن "العالمية للتأمين" تتلقى تعميداً من "بندة للتجزئة" لتقديم خدمات التأمينات العامة للشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة العالمية للتأمين التعاوني عن تلقيها تعميداً من شركة بنده للتجزئة لتقديم خدمات التأمينات العامة للشركة لمدة سنة ميلادية اعتباراً من الأول من أكتوبر الجاري.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة العقد الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد تزيد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة العالمية للتأمين التعاوني للعام المالي 2018.

وبحسب البيان، تصل مدة العقد إلى سنة واحدة، علماً بأنه من المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعامي 2019 و2020.

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ويُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 7.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 6.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وارتفاع في إيرادات عمولات إعادة التأمين، وارتفاع في الإيرادات الأخرى، وارتفاع في إيرادات الاستثمار، بالإضافة إلى انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية و انخفاض في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي ربح بلغ 15.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 16.7 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام 2018.