شكرا لقرائتكم خبر عن "أملاك للتمويل" تحصل على حكم من "مركز دبي للتحكيم الدولي" بقيمة 780 مليون درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أملاك للتمويل" عن صدور قرار تحكيمي لصالحها بقيمة 780 مليون درهم، وذلك في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ عام 2013.

واشارت الشركة، في بيان لموقع سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكم تضمن أيضا دفع تعويضات وكافة الرسوم والمصاريف القانونية.

وقالت الشركة، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية من أجل تنفيذ الحكم واسترداد ما هو مستحق لها من مبالغ بحسب الحكم الصادر.

وأفادت الشركة بعدم وجود تأثير للحكم على البيانات المالية للشركة في العام الجاري، حيث إن الأمر يعتمد على سرعة الإجراءات من أجل إنفاذ الحكم.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح- منسوبة لمساهمي الشركة- بلغ 1.8 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 4.5 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وتراجع إجمالي الدخل خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 93.5 مليون درهم خلال الربع الثاني، مُقابل إجمالي دخل بلغ 105.5 مليون درهم بالربع المُقابل من العام 2019.

وفي المُقابل، تراجعت مخصصات الانخفاض في قيمة الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية لتصل إلى 15.3 مليون درهم مقارنة بـ 21.3 مليون درهم خلال نفس الفترة عام 2018.

ولم تحقق أملاك خلال الربع الثاني من العام الجاري أية عوائد من بيع العقارات قيد التطوير، مُقابل تحقيق عوائد من بيع العقارات قيد التطوير بلغت 6.6 مليون درهم بالربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح- منسوبة لمساهمي الشركة- بلغ 1.7 مليون درهم خلال النصف الأول، مقابل صافي ربح بلغ 10.4 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.