شكرا لقرائتكم خبر عن ودائع المصارف بالسعودية ترتفع 5% في أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت الودائع لدى المصارف السعودية نموا خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، بنسبة 5% بما يعادل 81.7 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.7 تريليون ريال.

فيما سجلت الودائع نموا على أساس شهري بلغ 1.5% بما يعادل نحو 25.9 مليار ريال، كأعلى نمو شهري في ثمانية أشهر، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ونمو الودائع المصرفية جاء بدعم رئيس من ودائع الأفراد والشركات، التي نمت ودائعهم تحت الطلب 8% على أساس سنوي لتبلغ نحو 991 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى في أربع سنوات، وبالتحديد منذ يوليو 2015.

وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، هي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية.

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وبلغت الودائع تحت الطلب لدى المصارف السعودية بنهاية شهر أغسطس الماضي نحو 1.09 تريليون ريال، مشكلة 64 % من إجمالي الودائع.

أما النوع الثاني من الودائع لدى المصارف، فهو الودائع الزمنية والادخارية، التي تشكل 25.1 % من الودائع لدى المصارف بقيمة 428.5 مليار ريال.

وفيما يخص النوع الثالث فهو "ودائع أخرى شبه نقدية" تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو"، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.



وبلغت هذه الودائع شبه النقدية 185.7 مليار ريال، تعادل 11 % من إجمالي الودائع لدى المصارف السعودية بنهاية أغسطس الماضي.