شكرا لقرائتكم خبر عن الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية يرتفع بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة "2010 سنة الأساس" بنسبة 0.46 % خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، ليبلغ 642.77 مليار ريال، مقارنة بنحو 639.85 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي السعودي بقيمة 2.9 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بحسب صحيفة الاقتصادية.

يشار إلى ان الناتج المحلي السعودي كان قد سجل نموا بنسبة 1.7% خلال الربع الأول من 2019.