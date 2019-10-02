شكرا لقرائتكم خبر عن "موانئ دبي" تعيد شراء سندات بـ26 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعادت شركة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي شراء سندات متوسطة الأجل تبلغ قيمتها 26,150 مليون دولار.

وتوقعت الشركة في بيان لسوق ناسداك دبي أن يكون اليوم الثلاثاء (الأول من أكتوبر)، تاريخ تسوية السندات التي تقدم حاملوها بعروض لبيعها.

وأفادت بأنها ستقوم في نفس تاريخ التسوية أو في تاريخ قريب منه بإلغاء السندات التي أعادت شراءها، فيما ستظل السندات المتبقية، والتي تبلغ قيمتها 473,8 مليون دولار، سارية المفعول.

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وكانت الشركة قد حددت يوم الجمعة الماضي 27 سبتمبر الماضي موعداً نهائياً لقبول عروض بيع السندات المذكورة.

ووجهت الشركة الدعوة في 19 سبتمبر المنصرم إلى حائزي سنداتها العالمية متوسطة الأجل، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون دولار ويحل تاريخ استحقاق سدادها في 2020، بالتقدم لبيعها.

وقالت المؤسسة في وقت سابق إنها قامت باستثمار نحو 3 مليارات دولار عام 2018 نحو (11 مليار درهم) في مشاريع استحواذ وتوسعة بمجالات متنوعة.