الان تتابع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في السعودية 11% بنهاية الربع الثاني من 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أفادت تقديرات أولية بارتفعاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعوية إلى نحو 1.685 تريليون ريال مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019، مسجلة نموا 10.9 في المائة بما يعادل 165.73 مليار ريال على أساس سنوي، و3 في المائة بما يعادل 49.81 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول 2019.

ووفقا لتقرير من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن نمو الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الثاني 2019 على أساس سنوي جاء بفضل نمو جميع بنود الاستثمارات الأجنبية أو أنواعها وعلى رأسها “استثمارات الحافظة”، التي نمت بنحو 112.42 مليار ريال، ثم “الاستثمارات الأخرى” بـ 51.62 مليار ريال، وآخرها “الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد”، الذي نما بنحو 16.83 مليار ريال.

وتتكون “الاستثمارات الأجنبية” من ثلاثة بنود رئيسة، وهي “الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد” والثاني “استثمارات الحافظة” التي تتفرع إلى بندين (حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين)، والثالث “استثمارات أخرى”، تنقسم إلى ثلاثة أقسام (القروض والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع).

أما ارتفاع الاستثمارات على أساس ربعي، فيعود إلى ارتفاع البند الثانوي “حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار” أحد أهم بندي “استثمارات الحافظة” بنسبة 26.5 في المائة بما يعادل 39.69 مليار ريال.

ووصلت قيمة “استثمارات الحافظة” بنهاية الربع الثاني نحو 452.39 مليار ريال، مقارنة بنحو 412.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019، ومقارنة بـ 355.02 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018.

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وشكلت قيمة “استثمارات الحافظة” نحو 25.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني من 2019، مقارنة بـ 25.2 في المائة بنهاية الربع السابق، ومقارنة بـ 23.4 في المائة بنهاية الربع الثاني 2018.

أما “الاستثمارات الأخرى” فنمت 1.7 في المائة، بما يعادل نحو 6.1 مليار ريال على أساس ربعي، بدعم “العملة والودائع”، التي نمت 4.1 في المائة بما يعادل نحو 4.89 مليار ريال.

ونما أيضا بند “حسابات أخرى مستحقة الدفع” 2.6 في المائة بنحو 1.08 مليار ريال، و”القروض” 0.1 في المائة بما يعادل نحو 131 مليون ريال.

وبلغت قيمة “الاستثمارات الأخرى” بنهاية الربع الثاني 2019 نحو 355.38 مليار ريال، مقارنة بـ 349.28 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019 ومقارنة بـ 303.75 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018.

وشكلت قيمتها نحو 21.1 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني من 2019.

وأخيرا “الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد” وهو أحد أهم البنود الرئيسة للاستثمارات الأجنبية، إذ نمت قيمته على أساس ربعي، 0.5 في المائة بما يعادل 4.02 مليار ريال.

وبلغت قيمته نحو 877.22 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2019، مقارنة بـ873.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019 ومقارنة بـ860.48 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018.

وشكل الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد نحو 52.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني من 2019.