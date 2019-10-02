شعبة المواد الغذائية: أسعار السلع مستقرة بالسوق والسكر يبدأ من 7 جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو حامد ، رئيس شعبة رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة القاهرة التجارية ، أن أسعار السلع التموينية تشهد استقرارا فى جميع محلات البقالة على مستوى الجمهورية . وقال حامد ، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " أن هناك أصناف سيتأثر سعرها بانخفاض أسعار الدولار فى السوق ، مشيرا أن أسعار السكر تتراوح من 7 – 7.50 جنيها للكيلو ، بينما تراوح سعر الأرز من 7.50 – 8 جنيهات للكيلو ، فيما يبدأ سعر لتر الزيت من 16 جنيها .

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