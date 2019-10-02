شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية تبحث اليوم فرص دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستضيف المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، وفداً يمثل جمعية دعم وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من أجل بحث مجموعة من الملفات الخاصة بخطط الهيئة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وقال جرجس بطرس، رئيس لجنة القطاع غير الرسمى بالجمعية، إن الإجتماع من المقرر أن يتناول فرص دمج الأقتصاد غير الرسمي بمنظومة الاقتصاد الوطني ، ومشاركة هذا القطاع في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمجمعات الصناعية المتخصصة، والأراضي الصناعية.

وأضاف بطرس، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الإجتماع سيتناول أيضا ربط المجمعات الصناعية بالصناعات الكبيرة، وأيضا ربط الخريطة الصناعية بالورش الصناعية ومثيلتها العاملة بالقطاع غير الرسمي.

يذكر أن إجراءات غير مسبوقة تضمنها مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، لتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى من خلال تراخيص مؤقتة، مفترض مناقشتها فى البرلمان دور الانعقاد الحالى تمهيداً لإصدارها.