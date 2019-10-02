الاقتصاد

تعرف على الدول الأعلى فى أسعار البنزين هونج كونج بالمقدمة بـ 2. 28 دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات نشرها موقع globalpetrolprices عن  الدول الأعلي في أسعار البنزين  وذلك وفقا لآخر  تحديث له يوم 30سبتمبر 2019. 

 

وجاء سعر لتر البنزين في هونج كونج الأعلي حيث بلغ  2.28دولار للتر ، كما جاء في المرتبة الثانية من حيث ارتفاع سعر لتر البنزين في ايسلندا حيث بلغ سعر لتر البنزين 1.91 دورلا.

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كما بلغ سعر لتر البنزين في اليونان  1.76دولار  وسجل سعر اللتر 1.83 في هولندا و1.86 دولار في النرويج.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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