شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدول الأعلى فى أسعار البنزين هونج كونج بالمقدمة بـ 2. 28 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات نشرها موقع globalpetrolprices عن الدول الأعلي في أسعار البنزين وذلك وفقا لآخر تحديث له يوم 30سبتمبر 2019.

وجاء سعر لتر البنزين في هونج كونج الأعلي حيث بلغ 2.28دولار للتر ، كما جاء في المرتبة الثانية من حيث ارتفاع سعر لتر البنزين في ايسلندا حيث بلغ سعر لتر البنزين 1.91 دورلا.

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كما بلغ سعر لتر البنزين في اليونان 1.76دولار وسجل سعر اللتر 1.83 في هولندا و1.86 دولار في النرويج.