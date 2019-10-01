أسعار الوقود تنخفض في الإمارات وترتفع بقطر وعمان خلال أكتوبر

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أعلنت 3 دول خليجية عن بدء اعتماد أسعار الوقود الجديدة والذي يزمع تطبيقها اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2019م؛ حيث ستشهد أسعار البنزين الممتاز في الإمارات تراجعًا بنحو 2.24 درهم (0.61 دولار) عما كانت عليه في سبتمبر الماضي والتي بلغ سعر البنزين فيها 2.28 درهم (0.62 دولار).

ويشمل التراجع أيضًا سعر البنزين العادي إلى سعر 2.12 درهم (0.57 دولار) بعد أن كان 2.16 درهم (0.58 دولار)، فيما ترتفع أسعار الديزل من 2.38 درهم ( 0.64 دولار) إلى سعر 2.41 درهم (0.65 دولار) في سبتمبر الماضي.

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وفي ذات السياق، اعلنت قطر رفع سعر بيع لتر البنزين الممتاز بنسبة 2.8 بالمائة إلى 1.85 ريال (0.51 دولار) مقارنة بـ 1.80 ريال ( 0.49 دولار)، فيما اوضحت انها ستثبت أسعار البنزين العادي والديزل عند مستويات شهر سبتمبر؛ حيث يبلغ سعر البنزين العادي عند 1.70 ريال (0.47 دولار)، وكذلك سعر لتر الديزل والذي يبلغ نحو 1.85 ريال (0.51 دولار.

وبيّنت سلطنة عمان، ان أسعار البنزين، ستشهد ارتفاعا لتبلغ أسعار البنزين الممتاز 217 بيسة ( 0.56 دولار) في أكتوبر 2019م بعد أن كانت 211 بيسة (0.55 دولار) في سبتمبر الماضي. وسيرتفع سعر البنزين العادي عند 207 بيسات (0.54 دولار) بعد أن كانت 201 بيسة (0.52 دولار) في سبتمبر الماضي، كما سترتفع أسعار الديزل إلى 245 بيسة (0.63 دولار) من سعر 241 بيسة (0.62 دولار ) في سبتمبر الماضي.

ولم تعلن دولة الكويت عن أي تغيرات في أسعار البنزين، حيث تبلغ أسعار البنزين الممتاز 105 فلس (0.345 دولار)، والبنزين العادي 85 فلسًا (0.279 دولار)، والديزل 115 فلسًا (0.378 دولار). كما لم تعلن مملكة البحرين عن أي تغييرات في الأسعار؛ حيث يبلغ سعر البنزين الممتاز 200 فلس (0.528 دولار)، والبنزين العادي 140 فلسًا (0.370 دولار)، والديزل 120 فلسًا (0.316 دولار)، شاملة لضريبة القيمة المضافة.

وتتبنى دول الخليج ما يسمى بالتحرير المدار لأسعار الطاقة، والتي تشكل من مصروفاتها نحو 4 بالمائة كحد أقصى من متوسط دخل المواطن الخليجي. حيث يسهم التحرير المدار لأسعار الطاقة في تعظيم الاستفادة منها من عدة جوانب صحية لبيئة الأعمال والمواطنين، واقتصادية لجذب الاستثمارات العالمية وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى إسهامه في خفض أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم