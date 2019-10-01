مليونا مسافر بين دبي وديربان في 10 سنوات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفلت طيران الإمارات بمرور 10 سنوات على بدء خدماتها إلى ديربان، حيث نقلت منذ انطلاق رحلتها الأولى إلى هذه المدينة الجنوب إفريقية في 1 أكتوبر /‏‏ تشرين الأول 2009، أكثر من مليوني مسافر. وقال فؤاد كونهي المدير الإقليمي لطيران الإمارات في جنوب إفريقيا: «شهدنا على مدى العقد الماضي نمو أعداد المسافرين وخدمات الشحن بشكل مطرد في ديربان، ما عزز عملياتنا في جنوب إفريقيا عامةً. لقد عملنا باستمرار على تقديم منتجات عالمية والاحتفال بالعديد من الثقافات».

وأضاف كونهي: «يسرني أن أكون جزءاً من فريق عمل يقدم تجارب سفر لا تنسى».

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