متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * شارك وفد برئاسة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والتي عقدت في مقر جنيف، وجدد وفد الإمارات دعوته إلى الدول الأعضاء للاطّلاع على مقترح استضافة مكتب خارجي ل «الويبو» في العاصمة أبوظبي.

* بلغت نسبة التوطين في «جمارك دبي» في كادر التفتيش الجمركي 100 % من المواطنين، وهو الكادر الأعلى وظيفياً، ويشكلون نحو 46% أي ما يعادل 1691

مفتشاً ومفتشة من إجمالي عدد موظفي الدائرة، وتُعد تلك النسبة من النسب المرضية لتكون «جمارك دبي» نموذجاً يحتذى به في دعم الملف الوطني للتوطين.

* تستقطب التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي اهتماماً متزايداً، حيث يتجاوز عدد المستخدمين المسجلين ضمن تلك التطبيقات حالياً 114

ألف مستخدم. ويُلقي سوق دبي الضوء على خدماته الذكية خلال مشاركته في فعاليات أسبوع جيتكس الأسبوع المقبل.

* نظمت مبادرة «بيرل»، ورشة عمل ثانية حول «نظرية التغيير» في دبي ضمن سلسلة من الورش الرامية إلى توفير منهجيات استراتيجية لتعزيز تأثير القطاع الخيري في منطقة الخليج.

Advertisements

* أعلنت «يوتيكو»، المتخصصة في المياه والطاقة في الإمارات أنها ستعيّن 100 موظف جديد مع افتتاح محطة جديدة لتحلية المياه في عام 2020، باستثمارات تبلغ قيمتها 750 مليون درهم. الحصة الكبرى للتعيينات الجديدة البالغة نسبتها 60

في المئة ستكون لمواكبة العمليات في السوق المحلي للشركة في الإمارات.

* سجل عملاء «اتصالات» و«دو» خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 21431 شكوى، وفقاً لهيئة تنظيم الاتصالات. وتم حل 98.15% من شكاوى «اتصالات»، مقابل 97.68% من شكاوى عملاء «دو». وبلغ نصيب «اتصالات» من الشكاوى 9598 شكوى منذ يناير حتى نهاية سبتمبر / أيلول مقابل 11833

شكوى على «دو».

* استضافت «دبي للسياحة» وفداً مصرياً من الغرفة التجارية بالإسكندرية ومديرين تنفيذيين ل 26 شركة سياحية كبرى، في إطار تعزيز أواصر التعاون، وبما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية متميزة، إلى جانب تكثيف الجهود من أجل استقطاب المزيد من السياح من مصر خلال الفترة المقبلة.