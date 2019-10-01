3 مليارات إيرادات فنادق أبوظبي خلال 6 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت قيمة إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى نحو 3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام 2019 بزيادة 11.1% مقارنة مع 2.7 مليار درهم تقريباً في الفترة ذاتها من العام 2018.

ويعكس النمو الكبير في أعمال القطاع الفندقي تواصل النشاط بوتيرة جيدة منذ بداية العام الجاري سواء في أبوظبي أو الإمارات بشكل عام بدعم من توافد أعداد كبيرة من الزوار بقصد السياحة أو المشاركة في العديد من الفعاليات التي جرى تنظيمها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضيين. وتظهر الأرقام التي يصدرها مركز إحصاء أبوظبي أن ارتفاع إيرادات القطاع الفندقي تزامن مع زيادة عدد النزلاء إلى 2.49 مليون نزيل تقريباً خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 3.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018 كما ارتفعت نسبة الإشغال إلى 71.8% مع نهاية يونيو الماضي.

وعلى مستوى ليالي الإقامة فقد ارتفعت من 6.3 مليون ليلة خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 6.55 مليون ليلة خلال النصف الأول من العام الجاري في حين ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 33041 غرفة.

وشكلت إيرادات الغرف نحو 53.2% من إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية. (وام)