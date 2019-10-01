متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * واصلت بورصة دبي للذهب والسلع أداءها القياسي هذا العام، حيث سجلت أفضل نتائج ربع سنوية منذ تأسيسها مع تداول أكثر من 7.98 مليون عقد خلال الربع الثالث من عام 2019، من ضمنها أكثر من 2.37 مليون عقد جرى تداولها في شهر سبتمبر بقيمة 41 مليار دولار أمريكي.

* أعلن القائمون على معرض دبي الدولي للمجوهرات، عن انطلاق الدورة الثالثة خلال الفترة بين 13 و16 نوفمبر/‏ تشرين الثاني المقبل. وسيسلط المعرض على جوانب قطاع المجوهرات العالمي، بما فيها الصناعة اليدوية والانتاج والتوزيع والمواد الثمينة والاتجاهات السائدة.

* أعلنت المنصة الرقمية فينتيك جالكسي، عن إطلاق مسابقتها الحصرية، «مينا فينتيك هاكاثون»، وهي تحدٍّ يجمع شركات التكنولوجيا المالية من أجل إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات والتحديات التي تواجه الهيئات التنظيمية والبنوك والمؤسسات المالية في المنطقة. جرت المسابقة أمس الأول بمشاركة 25 شركة مختصة في التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم.