668 ملياراً مساهمة الذكاء الاصطناعي بناتج الإمارات 2035



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أكد يونس آل ناصر مساعد المدير العام لدبي الذكية الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي أنه استنادًا إلى رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لبناء اقتصاد البيانات في دبي، اعتمدت بيانات دبي منهجًا مؤلّفًا من أربع ركائز لتطوير بيئة شاملة للبيانات.

وقال آل ناصر: تكمن أولى أولوياتنا في توليد القيمة عبر استخدام بيانات المدينة لتطوير حالات استخدام، وذلك عبر تطبيق علم البيانات وتكنولوجيات تعلّم الآلة لتقديم معلومات تنبّئِية وقابلة للتنفيذ إلى قادة المدينة وقطاع الأعمال. مشيراً إلى أن هذا التوجه يدعم نموذجاً عادلاً وموثوقاً لحوكمة البيانات، وبنية تحتية متينة للبيانات، وبيئة بيانات شاملة تضمن مشاركة القطاع الخاص أيضًا. وتوصل المؤتمر التكنولوجي رفيع المستوى الذي نظمه مجلس كبار مسؤولي المعلومات إلى أن دولة الإمارات تتقدم على باقي دول المنطقة لجهة اعتماد التكنولوجيا، وطالبوا مجتمع الأعمال باعتماد التكنولوجيا لمواجهة التحديات التي تطال قطاع الأعمال.