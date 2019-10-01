تجديد ولاية مجلس أمناء «الإمارات للتحكيم البحري»

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أعلن مركز الإمارات للتحكيم البحري تجديد ولايته الثانية بموجب المرسوم الأميري الصادر في 4 سبتمبر/أيلول 2019، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رعاه الله، وقد تم الترحيب بمجلس الأمناء المشكل الذي سيمثل المركز للسنوات الثلاث المقبلة في اجتماع مجلس الإدارة السنوي في 30 سبتمبر 2019.

يترأس مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري في دورته الثانية للسنوات الثلاث المقبلة ماجد بن بشير، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام. وقد تم تعيين ابن بشير رئيساً للمجلس وأميناً عاماً. وتم تسمية ريتشارد بريجز نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقال ماجد بن بشير: «نيابة عن مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري، أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على شرف تعييننا أمناء للمركز، نعتقد أن مركز الإمارات للتحكيم البحري يسير على الطريق الصحيح لضمان بقاء الإمارات المنصة المفضلة للتحكيم والوساطة البحرية».

وفي اجتماع مجلس الإدارة، تم ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية والتي ستضم ماجد بن بشير وعصام بيلا ورانيا تادرس وريتشارد بريجز.

هيكل المجلس