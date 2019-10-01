مجلس «رُوّاد» يوجه بتعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

ثمن مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة بإطلاق مشروع سلطان القاسمي للتوطين، الذي يهدف لتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامهم.

عقد الاجتماع الرابع عشر لمجلس الإدارة في مقر المؤسسة برئاسة سلطان بن هدة السويدي، وعضوية كل من محمد عبد الله، نائب الرئيس، وخالد بن بطي الهاجري، رئيس اللجنة التنفيذية، ورغده حمد تريم، وخليل محمد المنصوري، وعبد الله مصبح الطنيجي، وحضور حمد علي المحمود مدير المؤسسة.

ووجه المجلس بإعداد دراسة تحليلية عن أهم الأنشطة الصناعية الواعدة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة للبناء على نتائجها ومخرجاتها في خطط تفعيل القطاع من خلال المشاريع الريادية الإماراتية.

وأكد الأعضاء أن المشروع الذي تم تعزيزه بقرار إنشاء دائرة التوطين في الإمارة، يمثل إضافة نوعية ونقلة مهمة على صعيد تعزيز حضور العنصر المواطن في مؤسسات القطاع الخاص في الإمارة وتمكينه من المشاركة بقوة وفاعلية في عملية التنمية الشاملة وإتاحة الفرصة له لتوظيف قدراته ومواهبه وإمكاناته في تحقيق الموازنة المنشودة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت مجلس إدارة «رُوّاد» أن المؤسسة ستسخر جميع إمكاناتها وخدماتها للمساهمة في ضمان تحقيق أهداف المشروع.

وشملت أجندة الاجتماع الاطلاع على تقرير إنجازات المؤسسة للنصف الأول من عام 2019 على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي، حيث أشاد المجلس بجهود فريق العمل وحرص المؤسسة على تعزيز حضورها المجتمعي من خلال الأنشطة والبرامج النوعية المنفذة وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة. كما اطلع الأعضاء على تقرير الموازنة المالية للمؤسسة لعام 2019 وسير العمل في تنفيذ الموازنة وفق مؤشرات الأداء المستهدفة.

وعلى صعيد خطط تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وجه المجلس بإدراج حزمة من الجوانب التحسينية على شروط تقديم خدمات التمويل المباشر المقدم من المؤسسة لصالح المشاريع الريادية، كما تم اعتماد سقف تمويلي لبرنامج التمويل المباشر للسنوات الثلاث المقبلة، حيث سيتم من خلاله تقديم التمويل للمزيد من المشاريع النوعية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ولسوق العمل.

وأبدى المجلس اهتمامه البالغ بتفعيل نشاط القطاع الصناعي في الإمارة، من خلال تقديم التسهيلات المالية للمشاريع الصناعية حسب القطاعات المستهدفة في الدولة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

ورفع المجلس تهانيه لقيادة الإمارات وشعبها الكريم بمناسبة نجاح وصول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية باعتباره أول رائد فضاء عربي يصل إلى المحطة.

وأكد الحضور أن وصول المنصوري إلى المحطة هو حدث تاريخي مميز في مسيرة تقدم دولة الإمارات يؤكد الطموح اللامحدود لقيادتها وأبنائها المخلصين، وأن الإنسان الإماراتي هو الفاعل الحقيقي في تصدر الدولة أعلى المراكز العالمية على صعيد الإنجاز والتطور والريادة.