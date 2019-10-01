16 مليون مسافر على متن طيران الإمارات خلال الصيف

دبي: ”الخليج 365”

نقلت طيران الإمارات 16 مليون مسافر خلال الصيف، من يونيو/‏حزيران إلى أغسطس/‏آب، وقد أعطى 75% منهم تجربة الترفيه الجوي تقديراً عالياً. ومع إتاحتها إمكانية الاختيار من بين 4500 قناة، كشفت الناقلة للمرة الأولى عن الخيارات المفضلة لركابها على الرحلات.

ويوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice قنوات تعرض تشكيلة واسعة من الأفلام يبلغ عددها 1500 فيلم ب44 لغة مختلفة. وكان واضحاً تفضيل المسافرين أفلام الأبطال الخارقين خلال فصل الصيف؛ حيث أدخلت طيران الإمارات مجموعة من أفلام المانجا اليابانية واستوديوهات مارفل ودي سي يونيفيرسيز. وحصد فيلم كابتن مارفل نسبة المشاهدة الأعلى على الطائرة خلال يونيو/‏حزيران في حين احتل فيلم أليتا: ملاك المعركة المركز الأول في يوليو/‏تموز، والمنتقمون: نهاية اللعبة المركز الأول.وتقوم طيران الإمارات بتحديث محتوى النظام الترفيهي شهرياً؛ بإحلال نحو 100 فيلم جديد من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى إدخال تشكيلة واسعة من المسلسلات التلفزيونية والموسيقى والأفلام الوثائقية. وأطلقت طيران الإمارات ميزة جديدة على تطبيقها المحمول؛ بهدف مساعدة العملاء على التخطيط لرحلاتهم بكفاءة. وتتيح هذه الميزة للمسافرين تصفح آلاف الأفلام والألبومات الموسيقية والبرامج التلفزيونية المتوفرة على نظامها للترفيه الجوي، وإعداد قوائم تشغيل ببرامجهم المفضلة قبل السفر، ثم مواءمتها مع أجهزتهم المحمولة وعرضها على شاشة الفيديو الشخصي على الطائرة. وقد أنشأ المسافرون خلال الصيف أكثر من 40 ألف قائمة فريدة. وقد ضمت تلك القوائم فيلماً واحداً على الأقل.وأفلام بوليوود هي الأفلام الأجنبية الأكثر شعبية على الطائرة.

وقد تعددت فئات الأفلام الأكثر مشاهدة خلال الصيف لتشمل الحديثة منها؛ مثل: «ولادة نجمة» و«بوهيميان رابسودي»، وتلتها أفلام ديزني الكلاسيكية من عام 1951 مثل «أليس في بلاد العجائب» وصولاً إلى «علاء الدين» الذي أطلق هذا العام.ويمكن للباحثين عن فئات أخرى الاختيار من بين 1200 ساعة من البرامج التلفزيونية. وتصدر مسلسل تشيرنوبيل الحائز جائزة إيمي قائمة المسلسلات التلفزيونية الأكثر مشاهدة على ice

خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتسعى طيران الإمارات إلى توفير محتوى خاص بالأطفال؛ حيث تقدم لهم مجموعة واسعة من الأفلام والقنوات التلفزيونية المخصصة لهم. ويعد برنامج Paw Patrol الأكثر شعبية.البث التلفزيوني الحي

تتصدر الرياضة عندما يتعلق الأمر بخدمة البث التلفزيوني الحي. ويتيح البث التلفزيوني الحي لمشجعي ومحبي الرياضة متابعة البطولات والمباريات على 8 قنوات مخصصة لهذا الغرض. كما يمكن للركاب أيضاً متابعة عدة قنوات إخبارية عالمية؛ مثل «سي إن إن»، و«بي بي سي وورلد نيوز» و«سكاي نيوز» و«يورو نيوز» و«سي إن بي سي» و«إن إتش كيه وورلد».