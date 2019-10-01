«سياحة الشارقة» تستعد لإطلاق خدمات ذكية في «جيتكس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 تحت مظلة حكومة إمارة الشارقة. وتأتي مشاركة الهيئة في الحدث بهدف إبراز أهميّة التكنولوجيا في تعزيز القطاع السياحي في إمارة الشارقة، حيث ستطلق الهيئة عبر منصتها في المعرض حزمة من الخدمات المبتكرة.

وتهدف مشاركة الهيئة في نسخة هذا العام من جيتكس 2019 إلى إلقاء الضوء على التطورات الرقمية المستمرة في قطاع الضيافة والسياحة. وفي ظل ما يشهده العالم من تغيّرات سريعة في مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية، حيث يستفيد القطاع السياحي من البيانات الضخمة التي تسهم في تعزيز تجربة المتعامل، فقد قامت الهيئة بتطوير حزمة من الحلول المبتكرة لخدمة السياح والمنشآت السياحية والمهتمين في القطاع في الإمارة انسجاماً مع الأهداف الطموحة ل «رؤية الشارقة السياحية 2021».

وقال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: شهدنا في الفترة الماضية انتشاراً كبيراً للأنظمة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي لعبت دوراً مؤثراً في الأعمال والمجالات كافة حول العالم، حيث جرى في السنوات الماضية تبني تطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة والضيافة. وبفضل تنوّع الأجهزة الإلكترونية وارتباطها ببعضها البعض، كان للشبكة العنكبوتية تأثير واضح في القطاع. وفي هذا الإطار، نلتزم في الهيئة بمواكبة التطورات التكنولوجية التي تدعم بدورها الجهود المبذولة للارتقاء بتجربة المتعامل، وترسيخ إمارة الشارقة إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية.