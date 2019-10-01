ترقية «دبي فستيفال سيتي مول» في 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلن «دبي فستيفال سيتي مول» عن مجموعة من التحسينات الواسعة وعروض التجزئة الجديدة للارتقاء بأبرز أقسامه، لا سيما بعد إتمام مشروع التوسعة الذي بلغت قيمته 1.5 مليار درهم في ديسمبر/ كانون الأول 2016. ومن المقرر الانتهاء من عمليات التحسين في المول عام 2020 في توقيت مثالي بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي. وتركز الخطة على المساحات الرئيسية، مثل تحسين تصميم منطقة «فستيفال باي» بشكل كامل، وتوسيع مواقف ركن السيارات. كما يتخلل أعمال البنية التحتية الرئيسية تنفيذ تصاميم داخلية جديدة للمول من خلال إزالة الهياكل الزائدة، وتشييد سور زجاجي، وتعزيز واجهات المتاجر الأمامية.