شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الغرف»: لن ندخر جهداً في دعم التوطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أكد الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حميد محمد بن سالم، اعتزاز القطاع الخاص بدور القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم القطاع الخاص، واعتبار الغرف التجارية وأصحاب الأعمال شركاء في التنمية وصناعة القرار. مثمناً القرارات الاستراتيجية الخاصة بملف التوطين التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. مشيراً إلى أن غرف التجارة الإماراتية لن تدخر جهداً في تنفيذ سياسة التوطين وإنجاحها.
وأشار بن سالم، إلى دور القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم القطاع الخاص. وأعرب بن سالم، عن ترحيب الأمانة العامة لاتحاد الغرف بسير الخطوات التنفيذية لسياسة التوطين التي اتبعتها حكومة الإمارات وفقاً لرؤيتها 2021، مؤكداً بأن هذه القرارات ستحظى بمصداقية كبيرة؛ لتعزيز فرص توظيف المواطنين بالقطاع الخاص؛ باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
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