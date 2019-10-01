«أسبوع الاستثمار» يناقش استقطاب المواهب في قطاع الصحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن فعاليات أسبوع دبي للاستثمار أكدت أن مدينة دبي هي بوابة الاستثمار في المستقبل، مشيراً إلى أن الفعاليات ركزت أيضاً على جوانب الاستثمار في القطاع الصحي وأنواع الاستثمار المستدام، حيث ناقش المنتدى أمس جانب الاستثمار في قطاع الصحة، من جانب وإطار خاص بجانب الاستثمار المستدام من جانب آخر، إضافة إلى مناقشة التغير الذي طرأ على القطاع بسبب التحول الرقمي العالمي.

أشار القرقاوي إلى أن قطاع الصحة يجب أن يسعى لدعم هذا التحول لأن صورة العالم في القطاع الصحي حتى عام 2030 غير محددة، وبالتالي فإن هناك ضغطاً كبيراً على القطاع مع الاستمرار في عملية التحول الرقمي.

ولفت القرقاوي إلى أن منتدى خاصاً بالاستثمار المستدام جرى تنظيمه أمس، حيث استهدف مناقشة موضوعات عدة تتعلق بتطور آليات استقطاب الاستثمارات المستدامة ومواجهة التحديات فيها بحيث يصبح استثماراً مربحاً من الجانب المادي وليس فقط من الناحية الاجتماعية والإنسانية والبيئية، مشيراً الى أن دبي مدينة ناشطة في قطاعات مختلفة من الاستثمار وهو ما يميزها عن مدن عدة في العالم.

وأشار إلى الاستعدادات التي جرت لتعزيز البنية الرقمية بحيث تصبح دبي مدينة مؤثرة عالمياً في التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وهو ما مثل جانباً أساسياً في المناقشات التي جرت، حيث أكد الحضور على أن دبي بوابة للاستثمار في المستقبل.

وقال: «فعاليات الأسبوع ممتدة خلال اليوم بتنظيم منتدى الاستثمار في السلع والتجارة بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، وغداً لمناقشة سياسيات الاستثمار في المواهب بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وأضاف القرقاوي «تواصل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار شراكتها مع عدد من المؤسسات الحكومية الرائدة والمناطق الحرة وشركاء ترويج الاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية وخلق فرص استثمارية جديدة، في الوقت الذي تواصل دبي دورها الريادي على صعيد تطوير قطاع الرعاية الصحية الإقليمي وبناء منظومة قوية ومتكاملة في هذا المجال انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لبناء مدينة المستقبل».