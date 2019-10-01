القطاع يتطلع إلى رفع الإشغال بتنشيط السياحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم

أكد عدد من العاملين في القطاع الفندقي في إمارة أبوظبي أن هناك حاجة لمزيد من المبادرات والخطوات التي من شأنها دعم القطاع السياحي وتفعيله بشكل أكبر ليحقق مزيداً من النمو والإشغالات المرتفعة.

ويرى هؤلاء أهمية أن تستضيف أبوظبي مزيداً من الفعاليات والأحداث الدولية والعالمية على غرار الأولمبياد الخاص الذي حقق إشغالاً تاماً في معظم فنادق العاصمة أبوظبي وكان له انعكاس إيجابي على الإشغالات والإيرادات في ذات الوقت.

ولفتوا إلى أهمية أن تحرص أبوظبي على فتح مزيد من الأسواق العالمية الجديدة وتنشيط الأسواق القائمة لجذب أعداد أكبر من السياح في ظل وجود عدد كبير من الفنادق التي تحاول تحقيق إشغالات عالية وفي نفس الوقت إيرادات مرتفعة لتحقيق أرباح مناسبة كما كان عليه الأمر سابقاً.

وذكر هؤلاء أن من الضروري الاستفادة من الموسم السياحي للسفن البحرية التي تزور أبوظبي بدءاً من هذا الشهر وحتى شهر مايو 2020، حيث يقوم الزائرون بجولات في الأسواق والمطاعم والمرافق السياحية والفنادق ويشكلون قوة شرائية مهمة، مشيرين إلى أهمية تنشيط السياحة الداخلية والعائلية خلال الموسم الجاري الذي يشهد اعتدالاً في درجات الحرارة عبر تنظيم فعاليات قوية ونشطة يمكنها جذب أكبر عدد من المواطنين والمقيمين سواء للحضور أو الإقامة في فنادق العاصمة. وأشار هؤلاء إلى أهمية أن تتضافر جهود دائرة الثقافة والسياحة مع شركة الاتحاد للطيران والفنادق عبر طرح عروض مناسبة وبأسعار تشجيعية لجذب الزوار والسياح، خاصة مع حلول الموسم السياحي ورغبة العديد من السياح والزوار من الاستفادة من عروض مناسبة تمكنهم من القدوم والاستمتاع بالشمس الدافئة والشواطئ الجميلة، وقضاء تجارب ممتعة في أبوظبي لايمكن نسيانها.

وشدد هؤلاء على ضرورة أن تواصل دائرة الثقافة والسياحة جهودها في الترويج السياحي في أبوظبي بالشراكة مع شركائها الاستراتيجيين عبر خطط جذب فاعلة وعروض مناسبة، إلى جانب وضع آلية موحدة للأسعار.

تقول ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي:«تقوم دائرة الثقافة والسياحة بدور مهم في المشاركة بالمعارض السياحية العالمية، ونحتاج إلى مشاركة في المزيد من المعارض التي يمكن أن تفتح أسواق جديدة لنا لقدوم السياح إلى أبوظبي والتعريف بالمقومات السياحية لدينا».

وتضيف الظاهري: «ومن المهم كذلك تقديم عروض مناسبة مغرية لتحقيق مزيد من الجذب السياحي على شكل خصومات، وحجوزات تتشارك بها شركات الطيران والفنادق، وتوفير وسائل المواصلات المتخصصة للمناطق السياحية خاصة أن إمارة أبوظبي كبيرة وتتمتع بتنوع سياحي في كل من أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، وفي ظل وجود هذا التنوع نحتاج إلى تقديم خدمات أكثر فاعلية للسياح لتشجيعهم على أداء تجربة سياحية ممتعة والبقاء لمدة أطول في إمارة أبوظبي».

وذكر سند المقبالي رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتية أن من المهم لجذب الزوار والسياح القادمين إلى أبوظبي خفض أسعار تذاكر الطيران للراغبين بالقدوم حيث إن الأسعار تعتبر مرتفعة مقارنة بأسعار وجهات أخرى يمكن للسائح السفر إليها، مشيراً إلى أهمية مراجعة هذا الأمر من أجل تنشيط السياح والزوار للقدوم إلى أبوظبي في ظل توفر فعاليات وعروض مغرية يمكن تقديمها لهم الأمر الذي سيساعد في زيادة عدد الليالي التي يمكن للسياح قضاءها في أبوظبي.

ومن جهته، أوضح سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي لشركة بريمير للسياحة والسفر أن من الضروري الترويج بشكل فاعل لإمارة أبوظبي ومنشآتها الفندقية والسياحية، منوهاً بأن الترويج الجاذب ووضع خطط مناسبة وعروض مغرية من شأنه جذب أعداد أكبر من السياح وتنشيط هذا القطاع الحيوي والمهم.

ويرى إسماعيل إبراهيم مدير عام فندق رامادا داون تاون، أهمية تنويع الأسواق السياحية، حيث توجد أسواق متنوعة يمكن الاستفادة منها في رفع أعداد الزوار والسياح.

وذكر أن هنالك العديد من الطرق التي يمكنها إنعاش القطاع السياحي والتي يمكن للجهات المعنية النظر لها مثل تجميد الرسوم المفروضة المنشآت الفندقية من أجل دعمها وبالتالي تخفيض التكلفة على المنشآت الفندقية لتمكينها من تحقيق مزيد من العوائد والأرباح، والاستفادة من هذه العوائد في بذل جهودها للترويج والمشاركة في المعارض والفعاليات المتنوعة.