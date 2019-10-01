الذهب يتحول للصعود القوي مع ضعف الدولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحول الذهب إلى المكاسب القوية على الصعيد العالمي خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بفعل ضعف الدولار الأمريكي على خلفية بيانات النشاط الصناعي والتي أظهرت انكماشاً لأدنى مستوى في 10 سنوات.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/‏كانون الأول بنحو 1.1% أو ما يعادل 16.20 دولار ليصل إلى 1489.10 دولار للأوقية.

وكان الهبوط يخيم على أداء الذهب في وقت مبكر من التعاملات قبل أن يشهد تقلبات واضحة بين الصعود تارة والهبوط تارة أخرى في وقت لاحق من اليوم مع حقيقة أن المعدن الأصفر فقد نحو 33 دولاراً عند تسوية تعاملات أمس.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.8% أو ما يوازي 11.98 دولار ليصل إلى 1484.47 دولار للأوقية.

وتحول مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية إلى الخسائر بأكثر من 0.1% مسجلاً 99.244 بعد أن كان يقف عند أعلى مستوى في أكثر من عامين في وقت سابق من التعاملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم الذي تشهد إمداداته عجزاً 0.1% إلى 1676.58 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 1700.71 دولار يوم الاثنين، وزاد البلاتين 0.3% إلى 884.18 دولار للأوقية. ونزلت الفضة 0.2% إلى 16.95 دولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها منذ 20 أغسطس/‏‏‏آب عند 16.85 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفي نهاية التداولات الشهرية والفصلية، عمق الذهب من خسائره لأكثر من 33 دولاراً عند تسوية تعاملات أول أمس الاثنين، ليسجل خسائر شهرية قوية، لكنه حقق مكاسب قوية خلال الربع الثالث.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/‏‏‏كانون الأول بنحو 22.7% أو ما يعادل 33.250 دولار مسجلاً 1472.90 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2 أغسطس/‏‏‏آب الماضي، وسجل المعدن الأصفر خسائر شهرية بنحو 3.8% أو ما يعادل 58.50 دولار، لكنه حقق مكاسب فصلية تجاوزت 4% أو ما يوازي 59.2 دولار للأوقية، وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.91.8% أو ما يوازي 28.17 دولار ليتراجع إلى 1468.84 دولار للأوقية.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى سجله في عامين خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعد بيانات سلبية بشأن أداء النشاط الصناعي داخل أكبر اقتصاد حول العالم وتغريدة ترامب.

وكانت الورقة الخضراء تتداول عند أعلى مستوى في عامين مع مكاسب الأصول الخطرة ووسط ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية، كما أن ضعف أداء اليورو والجنيه الإسترليني بسبب البيانات الاقتصادية السلبية ومخاوف البريكست دعم مكاسب العملة الأمريكية في وقت سابق.

ترامب يهاجم «الفيدرالي»

وعلى صعيد آخر، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة العملة الأمريكية معتبراً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول هما السبب وراء بيانات النشاط الصناعي المحبطة.

ومع بداية شهر أكتوبر/‏تشرين الأول يترقب المستثمرون انعقاد المباحثات التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة هذا الشهر، والمقررة أن تكون رفيعة المستوى.

وتراجع الدولار أمام اليورو بأكثر من 0.2% إلى 1.0926 دولار، كما هبط أمام الين بنسبة 0.3% مسجلاً 107.78 ين.

في حين صعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4% إلى 1.2237 دولار، بينما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3% إلى 0.9949 فرنك.

وترنح اليورو قرب أقل مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار قبل صدور بيانات يُتوقع أن تظهر أن معدل التضخم الأوروبي يظل ضعيفاً، ما يشير إلى أن سياسة منطقة اليورو ستظل تيسيرية لبعض الوقت.

ونزل الدولار الأسترالي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة وعبر عن قلقه بشأن نمو الوظائف، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي أقل مستوى في أربعة أعوام مع استمرار ضعف ثقة الشركات في التأثير على العملة، ونزل الدولار النيوزيلندي لمستوى متدن جديد لأربع سنوات عند 0.6238 دولار أمريكي. (وكالات)