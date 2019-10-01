إنجاز مراحل متقدمة من مشروع «ياس باي» بـ 12 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أعلنت شركة «ميرال» أمس عن وصول العمليات الإنشائية في «ياس باي»، مشروع الواجهة البحرية الجديد على جزيرة ياس بأبوظبي إلى مراحل متقدمة. وتشمل هذه التطورات الانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق العامة للمشروع في ديسمبر 2019، وإنجاز 75 في المئة من أعمال الإنشاءات في «ياس باي أرينا»، ما يشكّل تقدماً كبيراً في هذا المشروع متعدد الاستخدامات.

قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: «تعكس التطورات الأخيرة مدى التقدم الذي حققناه في مشروع «ياس باي»، إذ سيشكّل المشروع متعدد الاستخدامات إضافة حيوية ومتميزة على جزيرة ياس، ووجهة جديدة ورائعة في أبوظبي. ومع الوصول إلى هذه المراحل المتقدمة في أعمال الإنشاءات، فإننا نتطلع إلى التعاون مع المستثمرين والشركاء من جميع أنحاء العالم لتعزيز مكانة هذه الوجهة الفريدة والتي ترسي معياراً جديداً لجزيرة ياس بشكل خاص، ولدولة الإمارات بشكل عام.

وتشمل استثمارات ميرال بقيمة 4 مليارات درهم في المشروع الذي يبلغ تكلفته 12 مليار درهم، كلاً من أعمال البنية التحتية والمرافق العامة وإنشاء فندق هيلتون و ياس باي أرينا. وتبلغ مساحة المشروع 14 مليون قدم مربعة، ويتألف من ثلاث مناطق، وهي: الواجهة البحرية، وريزيدنسز في ياس باي، والمنطقة الإعلامية التي تضم مجمع twofour54 الجديد.

وتشكل منطقة الواجهة البحرية النقطة المحورية في مشروع ياس باي، حيث ستحتضن كلاً من ياس باي أرينا، وفندقين بطراز عالمي، ونادٍ شاطئي، ورصيف بحري يضم 37 مقهى ومطعماً، فضلاً عن 19 منفذاً للبيع بالتجزئة.

من جانبه، قال برينت جاكسون، المدير العام ل ياس باي أرينا : إن تعاوننا مع شركة ميرال لإنجاز هذه الأرينا الداخلية ذات الإمكانيات المتطورة والأغراض المتعددة ضمن مشروع ياس باي، قد أثمر عن توفير وجهة هي الأكثر تنوّعاً وتميزاً على مستوى المنطقة، ما يعزز سُمعة جزيرة ياس كوجهة ترفيهية رائدة عالمياً.

وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه في أبوظبي: نحرص بشكل مستمر على تنظيم فعاليات وتجارب عالية المستوى في أبوظبي. ونحن سعداء بالتطورات التي حققها مشروع ياس باي أرينا اليوم، والتي تتيح لنا الفرصة لتصور نوعية الفعاليات الترفيهية ذات المستوى العالمي التي يمكن استضافتها في الأرينا. وكونها وجهة داخلية، سوف نتمكّن من إثراء جدول الفعاليات في أبوظبي بتجارب متنوعة على مدار العام بما يلبي كافة الأذواق. وتعد ياس باي أرينا أحد المحركات الرئيسية لنمو قطاع الترفيه والثقافة في أبوظبي.

كما سيحتضن ياس باي مرفقين جديدين للضيافة من طراز عالمي، بما في ذلك فندق»هيلتون«والذي سيقع ضمن منطقة الواجهة البحرية، حيث بلغت نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية للفندق 60 في المئة وسيتم استكماله عام 2020. ومن المقرر أن يصبح الفندق واحداً من أبرز المعالم في»ياس باي«، إذ سيتألف من 546 غرفة ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي.

من جهته، قال رودي جاغرسباشر، رئيس مجلس إدارة»هيلتون الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا«:»نحن فخورون بالتعاون مع شركة «ميرال»، بصفتها شريكاً استراتيجياً لهيلتون، ومطور المشروع الذي سيضم فندقاً من فئة الخمس نجوم والمكوّن من 546 غرفة ضمن ياس باي. وتحظى ميرال بسجل حافل ومتميز من الوجهات والمرافق ذات الجودة العالية في جزيرة ياس، ونتطلع إلى استقبال ضيوفنا من رجال الأعمال والسياح في هذا الفندق المقرر افتتاحه في الجزيرة«.

ويتضمن مشروع ياس باي منطقة ريزيدنسز في ياس باي، التي تعد مجتمعاً حضارياً ضمن جزيرة ياس، ومن المتوقع أن تستقطب 15 ألف مقيم سيشغلون 35 قطعة أرض خاصة بالمباني السكنية التي تتراوح ارتفاعاتها بين منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، بقي منها الآن 33 قطعة متاحة بعد أن تم بيع قطعتي أرض في وقت سابق من العام الجاري. كما تضم هذه المنطقة 19 متنزهاً، وثلاثة مساجد، ومدرستين، والتي تتصل جميعها بالواجهة البحرية.

كما يضم مشروع ياس باي المقر الجديد لمجمع twofour54. ومن المتوقع أن يستقطب المجمع 10 آلاف موظف، حيث سيضم مرافق ذات مستوى عالمي وسيوفر بيئة عمل محفّزة على الابتكار.