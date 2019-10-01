اتفاقية تتيح لشركات «دبي الطبية» توسيع أنشطة أعمالها في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت سلطة مدينة دبي الطبية ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مجال ترخيص الأعمال ومزاولة الأنشطة التجارية في المنطقة الحرة وإمارة دبي. ياتي ذلك التزاماً بتسهيل وتشجيع مزاولة الأعمال في المدينة الطبية، وتماشياً مع توجّهات حكومة دبي في تعزيز مكانة الإمارة كمكان حيوي متنوع يجمع اقتصادات العالم

وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها على أن تقوم «اقتصادية دبي» بترخيص الأعمال والأنشطة التجارية للشركات التي ترغب في التوسع بأعمالها من مدينة دبي الطبية «المنطقة الحرة» إلى إمارة دبي، بشرط استيفائها للشروط المطلوبة وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة من قبل «اقتصادية دبي»، وذلك بعد الحصول على إخطار عدم الممانعة من قبل القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية.

وقال الدكتور رمضان البلوشي، رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: «نسعى دائماً إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية المختلفة في الدولة، لجذب ودعم الاستثمارات المختلفة والمتنوعة.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع اقتصادية دبي في إطار تسهيل عمل الشركات التي تنوي التوسع ومزاولة نشاطها من وإلى المنطقة الحرة».