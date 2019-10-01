شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صادرات غاز جازبروم لغير دول الكومنولث 3.1% في 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الطاقة العملاقة جازبروم اليوم الثلاثاء، إن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى غير دول الاتحاد السوفيتي السابق تراجعت 3.1 % إلى 144.6 مليار متر مكعب في الفترة من يناير إلى سبتمبر .
وقالت الشركة التي يسيطر عليها الكرملين إن إنتاجها من الغاز الطبيعي على مدار الفترة ذاتها ارتفع واحدا بالمئة عنه قبل عام إلى 368 مليار متر مكعب.
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