شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1 - 10 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1-10-2019.

إيقاف تداول 23 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى حديد عز، المصرية لتطوير صناعة البناء، الحديثة للمواد العازلة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، مصر للأسمنت قنا، المصرية الدولية للصناعات الدوائية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، مطاحن مصر الوسطى، دلتا للطباعة والتغليف، العربية للصناعات الهندسية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، السويس للأسمنت، المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للأسمنت، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الألومنيوم العربية، العبور للاستثمار العقارى، التوفيق للتأجير التمويلى، الوطنية للاسكان للنقابات المهنية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج.

البورصة تربح 7.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.324 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 193.6 مليون ورقة مالية بقيمة 779.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.6 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.22% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.49%، والعرب على 12.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.06%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 46.4 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 45.6 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 14496 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2068 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 17538 نقطة، وقفز مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 5375 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 1414 نقطة، زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليغلق عند عند مستوى 457 نقطة.

وارتفعت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 31 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.79%

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- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.61%

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.846 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.97%

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 9.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.40%

- حديد عز بسعر إغلاق 10.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.84%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- التوفيق للتأجير التمويلى بسعر إغلاق 3.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.26%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 21.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.11%

- حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية-1 بسعر إغلاق 0.227 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.97%

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 2.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.22%

- حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج-2 بسعر إغلاق 0.036 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.26%