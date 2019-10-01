شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المصانع الأمريكي ينكمش لأدنى مستوياته منذ يونيو 2009 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير للقطاع الخاص صدر اليوم الثلاثاء انكماش قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في سبتمبر إلى أضعف مستوياته في أكثر من عشر سنوات في ظل تدهور أوضاع الشركات بدرجة أكبر وسط توترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وقال معهد إدارة المشتريات إن مؤشره لأنشطة المصانع الأمريكية تراجع إلى 47.8، في أدنى قراءة له منذ يونيو 2009. وتشير أي قراءة دون الخمسين إلى انكماش قطاع المصانع.

تأتي بيانات سبتمبر بعد تسجيل 49.1 في أغسطس ، وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة تبلغ 50.1 لشهر سبتمبر .