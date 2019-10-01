شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 1-10-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.324 مليار جنيه.

بورصة للسلع الحاضرة

كشف محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن تأسيس شركة لبورصة السلع الحاضرة خلال الشهر الجارى، على أن تتولى تلك الشركة تحديد نظام التداول، والتأكد من وجود مخازن جاهزة لتخزين السلع،

وشرح فريد، السلع القابلة للتداول ببورصة السلع، وهى أولا وجود سوق كبير للسلعة عليه إقبال، ثانيا قابلية السلع للتنميط أى أنه لا يمكن تداول سلعة لها أكثر من منتج مختلف، ثالثا قابلية التخزين ولذا لا يمكن إنشاء بورصة لسلع تفسد سريعا مثل الطماطم، رابعا تسعير حر للسلع، مضيفا أن أى سلعة ينطبق عليها تلك المواصفات سيتم تداولها.

وفى سياق آخر كشف رئيس البورصة المصرية، عن دراسة تعديل منهجية مؤشرا إيجى إكس 70، إيجى إكس 100 خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد دراسة التجارب الدولية، والتشاور محليا مع بنوك الاستثمار، مبررا سبب التفكير فى ذلك بأن منهجية المؤشر الأول مبنية على متوسط سعرى للسهم، دون النظر لحجم الشركة.

وتوقع محمد فريد، احتمالية تأسيس شركة للمشتقات المالية خلال النصف الأول من العام المقبل.

وحول خطط تطوير بورصة النيل، قال محمد فريد، إنه من المنتظر الانتهاء من الدراسة الجارية لتطوير بورصة النيل، على أن تكون لدينا خطة للتطوير خلال العام المقبل.

إيقاف تداول 23 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

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وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى حديد عز، المصرية لتطوير صناعة البناء، الحديثة للمواد العازلة، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، مصر للأسمنت قنا، المصرية الدولية للصناعات الدوائية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، مطاحن مصر الوسطى، دلتا للطباعة والتغليف، العربية للصناعات الهندسية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، السويس للأسمنت، المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للأسمنت، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الألومنيوم العربية، العبور للاستثمار العقارى، التوفيق للتأجير التمويلى، الوطنية للاسكان للنقابات المهنية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج.

البورصة تربح 7.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.324 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 193.6 مليون ورقة مالية بقيمة 779.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.6 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.22% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.49%، والعرب على 12.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.06%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 46.4 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 45.6 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 14496 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2068 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 17538 نقطة، وقفز مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 5375 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 1414 نقطة، زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليغلق عند عند مستوى 457 نقطة.

وارتفعت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 31 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.