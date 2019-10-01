شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للجنيه الإسترليني بعد رفض أيرلندا خطة "جونسون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تداولات اليوم بشكل إيجابي في أعقاب إعلان حكومة أيرلندا الشمالية رفضها خطة رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون".



وعرض "جونسون" مقترحاً يتعلق بالحدود الايرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي يعتمد على إطلاق دوريات مراقبة وتفتيش على تلك الحدود، وهو ما رفضه وزير خارجية أيرلندا "سايمون كوفيني".



وينفد الوقت سريعا من حكومة "جونسون" التي تعهدت بتنفيذ "بريكست" في موعده المقرر نهاية الشهر الجاري سواء بصفقة أو بدونها.

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ورفض "جونسون" مطلب البرلمان البريطاني بطلب تأجيل "بريكست" لثلاثة أشهر إضافية حال عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.



من جانبه، ألمح بنك إنجلترا إلى خفض معدل الفائدة من أجل دعم النمو الاقتصادي ومواجهة تداعيات عدم اليقين السائد سواء تم التوصل إلى صفقة "بريكست" أو لا.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش عند 1.2304، وسجل أعلى سعر عند 1.2336 وأقل سعر عند 1.2205.