شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعا وسط طلب على الملاذ الآمن بعد بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت المخاوف بشأن إمكانية تعرض الاقتصاد الأمريكي للركود، وذلك بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتجاهل المستثمرون التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية المرتقبة بين واشنطن وبكين في وقت لاحق هذا الشهر مما أفقد الأسهم الأمريكية مكاسبها التي سجلتها في بداية الجلسة ليقبل المستثمرون نحو الملاذ الآمن.

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وكشفت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي انخفض إلى 47.8 نقطة في الشهر الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2009.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملاتت الرئيسية) بحلول الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ مايو/أيار 2017 بينما سجل أقل سعر عند 99.08 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.1% إلى 1489 دولارا للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1493.5 دولار وأقل سعر عند 1465 دولارا.