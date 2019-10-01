الاقتصاد

الدولار ينخفض بعد بيانات قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وذلك بعد ارتفاع العملة الأمريكية في وقت سابق الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين.


وسوف تنطلق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات الممتحدة والصين يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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ووقعت العملة الأمريكية تحت وطأة الضغوط بعد بيانات كشفت عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 47.8 نقطة خلال سبتمبر/أيلول، وهو المستوى الأدنى منذ يونيو/حزيران 2009.


وأثارت هذه البيانات القلق مجددا من احتمالية تعرض الاقتصاد الأكبر في العالم للركود على المدى االقريب لا سيما أن المؤشر انخفض للشهر الثاني على التوالي.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملاتت الرئيسية) بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ مايو/أيار 2017 بينما سجل أقل سعر عند 99.08 نقطة.

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