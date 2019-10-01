شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره بعد بيانات أمريكية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وأبقى الخام على خسائره في أعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية انخفض في سبتمبر/أيلول إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات الأمر الذي زاد القلق من ركود الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي يؤثر سلبياً في الطلب على النفط.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات مخزون الخام في الولايات المتحدة، في حين ستعلن إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا.

Advertisements



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة الذي اعتبر الأعلى منذ مايو/أيار 2017، بينما سجل أقل مستوى عند 99.08 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 53.4 دوللار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.8 دولار وأقل سعر عند 53.2 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.7% إلى 58.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.1 دولار وأقل سعر عند 58.6 دولار.